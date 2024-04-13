İzmir'de taksi kazası: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, İzmir Çevre Yolu'nun Buca (Doğu) bölgesinde meydana geldi. Gökdere'den Balçova istikametine seyir halindeki Hikmet Can Elmacı, yönetimindeki 35 T 7848 plakalı taksinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan taksi, demir bariyerlere çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, yolcu Murat Aksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Aksoy'un cenazesi, morga kaldırıldı. Kazada yaralanan taksi şoförü Elmacı ile aracındaki yolcular Türkan Andıç (78), S.A. (50), E.Ç. (16) ve B.Ç. (18) ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Taksinin çekiciyle kaldırılmasının ardından, kazadan 1 saat sonra da trafik akışı normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Yaralılardan Türkan Andıç da bugün tedavi gördüğü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.