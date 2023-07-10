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İzmir’de suya yüzde 43,48 zam yapıldı

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#İzmir#Su#Zam
İzmir’de suya yüzde 43,48 zam yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 20:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir ve Su Kanalizasyon İdaresi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Temmuz ayı olağanüstü genel kurulunda, 1 Ağustos 2023’ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,48 zam yapılması kararlaştırıldı. Zam önerisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı birinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde yapıldı.

İzmir’de, 2022 yılında İzmir ve Su Kanalizasyon İdaresi (İZSU) genel kurulunda alınan kararla her ay Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında yapılan tarifelerin düzenlenmesi uygulamasına Sayıştay raporu doğrultusunda son verildi. İZSU tarafından aylara bölünerek yapılan düzenlemeler yerine tarifeler yılda 2 defa yapılan genel kurullarda belirlenmesi kararı alındı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Temmuz ayı olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda, 1 Ağustos 2023’den geçerli olmak üzere suya yüzde 43,48 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.

Konutlarda 0-10 metreküp arası 20,08 TL olan ücret 28,81 TL’ye, 25,67 TL olan 11-20 metreküp arası kullanım 36,84 TL’ye, 21 ve üstü ise 48,07 TL’den 68,98 TL’ye yükseldi. Konut dışı kullanımlarda 0-10 metreküp kullanım 40,15 TL’den 57,62 TL’ye, 11-20 metreküp kullanım 51,35 TL’den 73,68 TL’ye ve 21 ve üzeri metreküp kullanım ise 96,19 TL’den 137,96 TL’ye çıktı.

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Önergeyle ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, bütçe kaybına karşılık kasım ayına kadar yüzde 43,48 zam yapıldığını söyledi.

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#İzmir#Su#Zam

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