İzmir'de suç örgütünün motosikletten silahlı saldırısı kamerada

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle aranan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik bu sabah harekete geçti.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek veya üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçlarına karıştıkları belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için İzmir'de 16, İstanbul'da ise 1 adrese saat 06.00'da operasyon yapıldı.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 1 şüphelinin aranması sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 2 tüfek, 179 fişek, çok sayıda senet, şüphelilerin karıştıkları olayda kullandığı 1 motosiklet, bir miktar kokain ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Öte yandan şüphelilerin mağdurları korkutarak maddi kazanç elde etmek amacıyla motosikletle yaklaştıkları otomobile ateş ettiği anlar araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde suç örgütü üyelerinin, geçen 18 Mart'ta, otomobilde eşi ve 4 yaşındaki kızıyla bulunan bir mağdurun kullandığı otomobile yanaşıp, ateş açtığı görülüyor.