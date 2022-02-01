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İzmir'de suç örgütü operasyonu! Gözaltılar var

#İzmir#Suç Örgütü#Operasyon
İzmirde suç örgütü operasyonu Gözaltılar var

 İzmir’de, organize suç örgütünün adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı. 

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 İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takipte olan ’S.Y.’ isimli bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese baskın yaptı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrasında, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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#İzmir#Suç Örgütü#Operasyon

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