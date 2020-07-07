İzmir'de su kesintisi - İzmir ilçelerinde (Torbalı, Ödemiş, Çeşme) sular ne zaman gelecek?
İzmir'in bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları gereğince su kesintisi yaşanıyor. İZSU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğ) resmi internet sitesi üzerinden 7 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İzmir ilçelerinde (Torbalı, Ödemiş, Çeşme) sular ne zaman gelecek? İşte İZSU tarafından paylaşılan su kesintisi programı...
İZSU tarafından su kesintisi uyarısı yapıldı. 7 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre Torbalı, Seferihisar, Ödemiş, Çeşme, Balçova, Bayraklı ve Dikili ilçelerinde ana boru ve branşman arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İzmir’de hangi ilçelerde sular kesilecek, su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İZSU'nun günlük su kesintisi programı...
7 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
ÖDEMİŞ
KÜÇÜKAVULCUK
07.07.2020 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SEFERİHİSAR
HIDIRLIK, TEPECİK, CAMİKEBİR
07.07.2020 saat 08:45 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
EXPO YAPI MARKETİN YANINDAKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HIDIRLIK TEPECİK CAMİKEBİR MAH BAZI YERLERİNE SU VERİLEMİYOR
TORBALI
TORBALI, CUMHURİYET, ALPKENT
07.07.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Diğer
TEDAŞ ÇALISMASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ YAŞANABİLİR
KINIK
TÜRKCEDİT, FATİH
07.07.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
TÜRKCEDİT MAHALLESİ HAMAM SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAHALLESİ HAMAM SOKAK VE FATİH MAHALLESİ BAHÇE SOKAK ZAFER SOKAK VE SOMA YOLU CADDESİ SU KESİNTİSİNDE ETKİLENEÇEKTİR.
ÖDEMİŞ
ZAFER, ATATÜRK, ANAFARTALAR, KUVVETLİ
07.07.2020 saat 09:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ ZAFER, ATATÜRK , ANAFARTALAR VE KUVVETLİ MAHALLELERİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BALÇOVA
KORUTÜRK
07.07.2020 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
DİLAN SOKAK BAŞINDAKİ VANA KAPANDI DİLAN SOKAK NO 3 B. PATLAK
BAYRAKLI
ADALET, TEPEKULE, ÇİÇEK, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
07.07.2020 saat 05:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
2098 SOKAK NO. 4 İÇİN
ÇEŞME
ÇİFTLİK
07.07.2020 saat 00:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 11 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
5 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLASYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
ÇEŞME
ÜNİVERSİTE
07.07.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
4368 SOKAK PANAROMA EVLERİNDE YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE CEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
DİKİLİ
İSMETPAŞA
07.07.2020 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
68 sokakta hat yenileme çalışması esnasında meydana gelen ana boru arızasından dolayı sanayi sitesinde 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
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