İzmir'de su kesintisi - İzmir ilçelerinde (Torbalı, Ödemiş, Çeşme) sular ne zaman gelecek?

İZSU tarafından su kesintisi uyarısı yapıldı. 7 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre Torbalı, Seferihisar, Ödemiş, Çeşme, Balçova, Bayraklı ve Dikili ilçelerinde ana boru ve branşman arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İzmir’de hangi ilçelerde sular kesilecek, su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İZSU'nun günlük su kesintisi programı...

7 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI