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Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

İzmir'de su kesintisi - İzmir ilçelerinde (Torbalı, Ödemiş, Çeşme) sular ne zaman gelecek?

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İzmir'de su kesintisi - İzmir ilçelerinde (Torbalı, Ödemiş, Çeşme) sular ne zaman gelecek?
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İzmir'in bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları gereğince su kesintisi yaşanıyor. İZSU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğ) resmi internet sitesi üzerinden 7 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İzmir ilçelerinde (Torbalı, Ödemiş, Çeşme) sular ne zaman gelecek? İşte İZSU tarafından paylaşılan su kesintisi programı...

İZSU tarafından su kesintisi uyarısı yapıldı. 7 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre Torbalı, Seferihisar, Ödemiş, Çeşme, Balçova, Bayraklı ve Dikili ilçelerinde ana boru ve branşman arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İzmir’de hangi ilçelerde sular kesilecek, su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İZSU'nun günlük su kesintisi programı...

7 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ÖDEMİŞ

KÜÇÜKAVULCUK

07.07.2020 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SEFERİHİSAR

HIDIRLIK, TEPECİK, CAMİKEBİR

07.07.2020 saat 08:45 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

EXPO YAPI MARKETİN YANINDAKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HIDIRLIK TEPECİK CAMİKEBİR MAH BAZI YERLERİNE SU VERİLEMİYOR

TORBALI

TORBALI, CUMHURİYET, ALPKENT

07.07.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Diğer

TEDAŞ ÇALISMASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ YAŞANABİLİR

KINIK

TÜRKCEDİT, FATİH

07.07.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

TÜRKCEDİT MAHALLESİ HAMAM SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAHALLESİ HAMAM SOKAK VE FATİH MAHALLESİ BAHÇE SOKAK ZAFER SOKAK VE SOMA YOLU CADDESİ SU KESİNTİSİNDE ETKİLENEÇEKTİR.

ÖDEMİŞ

ZAFER, ATATÜRK, ANAFARTALAR, KUVVETLİ

07.07.2020 saat 09:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ ZAFER, ATATÜRK , ANAFARTALAR VE KUVVETLİ MAHALLELERİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

BALÇOVA

KORUTÜRK

07.07.2020 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

DİLAN SOKAK BAŞINDAKİ VANA KAPANDI DİLAN SOKAK NO 3 B. PATLAK

BAYRAKLI

ADALET, TEPEKULE, ÇİÇEK, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE

07.07.2020 saat 05:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

2098 SOKAK NO. 4 İÇİN

ÇEŞME

ÇİFTLİK

07.07.2020 saat 00:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 11 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

5 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLASYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÇEŞME

ÜNİVERSİTE

07.07.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

4368 SOKAK PANAROMA EVLERİNDE YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE CEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

DİKİLİ

İSMETPAŞA

07.07.2020 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

68 sokakta hat yenileme çalışması esnasında meydana gelen ana boru arızasından dolayı sanayi sitesinde 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

            

 

 

 

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