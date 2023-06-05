×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de sokakta çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kavga#İzmir#Silah
İzmirde sokakta çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:19

İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan 3 kişinin tartışması silahlı kavgaya döndü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 2 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 02.00 sıralarında Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. daha önceden arasında husumet bulunan S.S. ve A.S. ile sokakta karşılaştı. Bunun üzerine M.Ö., S.S. ve A.S. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu taraflar pompalı tüfek ve tabanca ile birbirlerine ateş açtı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu, S.S. ve A.S. vücudunun çeşitli yerlerine gelen kurşunlar ile ağır yaralandı. M.Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İzmirde sokakta çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Haberin Devamı

Burada tedaviye alınan S.S. ve A.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. S.S. ve A.S.'nin vurulduğunu öğrenen yakınları ise hastaneye akın etti. S.S. ve A.S.'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis ekipleri yakınlarını sakinleştirdi. Öte yandan, polis ekipleri olay yerini kapatarak incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sonrası kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#İzmir#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF
BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum?

#Sağlık