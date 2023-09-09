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İzmir'de silahla dehşet saçtı, bekçiyi vurup kayıplara karıştı

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#Silah#Bekçi#İzmir
İzmirde silahla dehşet saçtı, bekçiyi vurup kayıplara karıştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 08:10

İzmir'in Bornova ilçesinde silahla vurulan mahalle bekçisi yaralanırken, olayın ardından kayıplara karışan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

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Olay, Evka 4 Mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Satuk Buğra Han Caddesinde görev yapan mahalle bekçileri, silahla etrafa ateş eden Ziya Ç.’yi (27) yakalamak istedi. Ziya Ç.’nin silahla ateş etmesi sonucu A.K. (34) isimli bekçi yaralandı.
Bekçiyi yaralayan Çatalkaya, sonrasında da çevreye rasgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı mahalle bekçisi A.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şüpheli Ziya Ç.’nin evinde ailesi ile tartıştığı daha sonra evden çıkarak etrafa rastgele ateş ettiği öğrenildi.

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#Silah#Bekçi#İzmir

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