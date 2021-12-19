İzmir'de şiddetli rüzgar, ağaçları kökünden söktü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri Kamyoncu dili bu...Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'#Galatasaray-Başakşehir
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
İzmir’de maden kazası Şirketten açıklama geldiİzmir’de maden kazası! Şirketten açıklama geldi#İzmir
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
2 coin için güzel haber Ünlü CEOdan flaş tahmin...2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin...#Kripto Para
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Kansere karşı ben kazandım...Kansere karşı ben kazandım...#KANSER
Melis Sezen’in ardından Defne Samyelinin kıyafeti olay oldu Melis Sezen’in ardından Defne Samyeli'nin kıyafeti olay oldu#Melis Sezen
Kirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’danKirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’dan#Müsilaj
Neredesin KaterynaNeredesin Kateryna#Kateryna Barchukova
Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştıBurcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı#Burcu Özberk
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de şiddetli rüzgar, ağaçları kökünden söktü

#İzmir#Rüzgar#Fırtına

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, Bornova ilçesinde 6 ağaç kökünden söküldü. Buca'da ise 45'e yakın ağaç devrildi.

Haberin Devamı

Kentte dün gün boyu etkili olan rüzgar, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi. Bornova'da Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç da kuvvetli rüzgarda kökünden söküldü.

İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, ağaçları keserek kaldırıldı. Çalışmalar sonrası yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle 45'e yakın ağaç devrildiği bildirildi. Devrilen ağaçların ekiplerce kesilerek kaldırıldığı aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Rüzgar#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat