MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de sahte içki satan kokoreççiye operasyon
GeriGündem İzmir'de sahte içki satan kokoreççiye operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 08:39 | Son Güncelleme:

İzmir'de sahte içki satan kokoreççiye operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de sahte içki satan kokoreççiye operasyon
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kokoreççi dükkanından sahte içki satıldığının tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince adrese yönelik düzenlenen operasyonda, şahsa ait işletme, ev ve depoda yapılan aramalarda çok miktarda etil alkol ele geçirilirken, işletme sahibi gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan bir kokoreççi dükkanında sahte içki satışının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, işletme sahibi Devrim Ç’ye ait dükkan, ev ve depoya operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki, etiket, alkol aroması, alkol yapım kiti, anason yağı, içki yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda içki şişesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından işletme sahibi gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle