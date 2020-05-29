İzmir'de rekor uyuşturucu ele geçti

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bayraklı, Buca ve Konak ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Bu metamfetamin miktarının, İzmir'de tek seferle ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.