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İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı

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#İzmir#Çiğli#Fabrika Yangını
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 10:14

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

İzmirde parfüm fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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#İzmir#Çiğli#Fabrika Yangını

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