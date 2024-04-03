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İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şevket İnkaya hayatını kaybetti

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#İzmir#Kaza#Trafik
İzmirde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şevket İnkaya hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 12:58

İzmir'in Foça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şevket İnkaya (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İnkaya'nın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde toprağa verildi.

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Kaza, Foça-İzmir kara yolunda, önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Foça'ya giden Şevket İnkaya'nın kullandığı 35 CAG 934 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen O.Y. (26) yönetimindeki 35 BCG 687 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletin sürücüsü İnkaya, savrulup yol kenarına düştü, motosiklet ise alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yanan motosiklete kısa sürede müdahale edip söndürdü. Otomobil sürücü O.Y. ve yanındaki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Motosikletin yaralı sürücüsü İnkaya, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aliağa'daki bir demir çelik fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen İnkaya, doktorların müdahalesine rağmen, dün sabah, yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından teslim alınan İnkaya'nın cenazesi, dün götürüldüğü, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Küçükağdere Mahallesi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmirde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şevket İnkaya hayatını kaybetti

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#İzmir#Kaza#Trafik

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