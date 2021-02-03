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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

İzmir'de otobüs durağında iğrenç olay! Genç kızın çığlıkları üzerine herkes ortaya koştu

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İzmir'de otobüs durağında iğrenç olay! Genç kızın çığlıkları üzerine herkes ortaya koştu
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İzmir'de otobüs durağında bekleyen B.A. adlı (21) genç kıza cinsel organını gösteren Ü.T. (61) vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin cinsel istismar suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarından Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından birer sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Ü.T., durakta bekleyen B.A.'ya (21) cinsel organını gösterdi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan Ü.T., vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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