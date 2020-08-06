İzmir'de ormanlık alanda yangın!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bayraklı Atatürk Ormanı'nda çıkan yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra 4 arazözün sevk edildiği yangın söndürüldü.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan 4 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde bölgeye yakın alanda çıkan yangın da kontrol altına alınmıştı.
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