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İzmir'de orman yangını: Kontrol altına alındı

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#İzmir#Bornova#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 17:07

İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin, ilk belirlemelere göre bir arıcının tütsü yapması yüzünden çıktığı bildirildi.

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Yangın saat 16.08 sıralarında Bornova Beşyol Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak ve 7 helikopter ile havadan, 20 arazöz, 5 su tankeri aracı ve belediye ekiplerinin araçları ile karadan müdahale edildi.

İzmirde orman yangını: Kontrol altına alındı

VATANDAŞLAR DA SEFERBER OLDU

Öte yandan, yerleşim alanlarına yakın bölgeye sıçrayan alevler, çevre sakinlerinde de panik oluşturdu. Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda sitede bulunan vatandaşlar, ekiplere yardımcı oldu. Alevlere bidonlarla ve hortumlarla müdahale eden vatandaşlar, büyük telaş yaşadı. Çevre sakinlerinden Sedef Karaduman, "Komşumuz gelip yanık kokusundan dolayı önce bir şey yakıp yakmadığımızı sordu. Ben de yakmadığımızı söyledim. Kısa zaman sonra gelen dumanları gördük. Koşarak bidonları alıp yangının evlerimize sıçramaması için hep birlikte müdahale ettik. Çok şükür evlerimizde bir zarar yok ancak ormanda yaşayan canlılar ne yazık ki büyük zarar gördüler" açıklamasında bulundu. Yangın çıktığı haberini eşinden aldığını söyleyen Mahir Çıtır ise, "Ben iş yerindeydim ve eşim arayarak yangın çıktığını söyledi. Daha sonra hızlı bir şekilde buraya geldik. Biz Bornova'dan gelene kadar itfaiye ve orman ekipleri gelerek yangına müdahale etmişler. Sağ olsunlar çok hızlı müdahale etmişler. Biz de onlarla beraber elimizden geldiğince çalışmalara katıldık. Tam bu noktada, alevler evlere ulaşmadan söndürüldü yangın" dedi.

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YANGININ SEBEBİ ARICININ TÜTSÜ YAPMASI

Yangının, bir arıcının tütsü yapması sonucu çıktığının tespit edildiği bildirilirken, yangına sebebiyet veren arıcı hakkında yasal işlem başlatıldığı da açıklandı.

3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğünün belirtildiği bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.

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#İzmir#Bornova#Orman Yangını

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