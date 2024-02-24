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İzmir'de operasyon! Fuhşa zorlanan 3 kişi kurtarıldı

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#İzmir#Polis#Operasyon
İzmirde operasyon Fuhşa zorlanan 3 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 09:23

İzmir'in Bergama ilçesinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 3 mağdur kurtarıldı.

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Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren takip sonucu ilçede bulunan bir adreste fuhuş yaptırıldığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık eden D.K. adlı bir kadın ile fuhuş zorlandığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede evde özel odalar ve cinsel içerikli ürünler bulunduğu belirlendi. Evde ayrıca öğrenciler için indirimli ücret tarifeleri yapıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 3 mağdurun işlemleri devam ederken şüpheli D.K. isimli kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İzmir#Polis#Operasyon

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