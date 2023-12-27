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İzmir'de önce sokakta sonra hastanede bıçaklı saldırı

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#Saldırı#Bıçak#İzmir
İzmirde önce sokakta sonra hastanede bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 08:44

İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta kavgada bıçaklanan A.Ö. (29), kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada yine aynı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. A.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunmazken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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İddiaya göre, gece saatlerinde Konak ilçesindeki bir mahallede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. A.Ö. burada travma bölümünde tedavi gördüğü sırada, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi motosikletle hastaneye gelerek, yaralıyı bir kez de omzundan bıçakladı.

Olay sonrası şüpheliler suç aleti ile kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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#Saldırı#Bıçak#İzmir

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