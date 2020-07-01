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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

İzmir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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İzmir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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İZMİR'in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün ana yola kontrolsüz çıktığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 27 Haziran Cumartesi günü, Yenişakran Mahallesi'nde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan R.K. yönetimindeki motosiklet, İzmir'den Bergama yönüne giden E.A.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada R.K., motosikletten yola fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı R.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletlinin yola savrulduğu anlar yer aldı.

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