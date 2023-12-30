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İzmir'de metroda yürüyen merdiven kazası: 5 yaralı

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#İzmir#Metro#Merdiven
İzmirde metroda yürüyen merdiven kazası: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 22:42

İzmir'in Konak ilçesinde, Üçyol Metro İstasyonu içerisinde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle merdivende oluşan kayma sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında, Üçyol Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda ters yöne doğru gitmeye başladı. Bu esnada yürüyen merdiven üzerinde bulunan ve dengesini kaybeden vatandaşlar yere düştü. Olayın bildirilmesi üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Durumlarının iyi olduğu 5 hafif yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yürüyen merdivende meydana gelen arzının ekipler tarafından incelendiği öğrenildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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#İzmir#Metro#Merdiven

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