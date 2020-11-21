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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

İzmir'de mandalina bahçesinde bulunan cesede 3 gözaltı

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İzmir'de mandalina bahçesinde bulunan cesede 3 gözaltı
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İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir mandalina bahçesinde cesedi bulunan Zindan Torun cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen salı günü saat 13.30 sıralarında, Çile Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri mahallede kavga ihbarı üzerine bölgeye gitti. Yapılan incelemede, yol kenarında park halindeki bir otomobilin sol aynasına mermi isabet ettiği, ön camının da çatlak olduğu tespit edildi. Çevrede çalışma başlatan jandarma, aracın bulunduğu yere yaklaşık 400 metre mesafedeki bir mandalina bahçesinde Zindan Torun'u pompalı tüfekle öldürülmüş cesedini buldu. Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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