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İzmir'de madende zehirlenen işçi hayatını kaybetti

#İzmir#Maden#İşçi
İzmirde madende zehirlenen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde kömür madeninde zehirlenerek hastaneye kaldırılan genç işçi, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, 13 Ocak günü ilçeye bağlı Akçaşehir Mahallesi’nde bulunan özel bir şirkete ait linyit madeninde meydana geldi. İddiaya göre, kömür madeninde çalışan Yakup Yaşar (22) ile evli ve iki çocuk babası olan Fatih Gökoğlu (36) henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce kapatılan bir galeriye girdi. Burada soludukları yoğun miktardaki karbonmonoksit gazı nedeniyle bir süre sonra fenalaşan işçilerin yardımına mesai arkadaşları koştu. Zehirlenen işçiler, baygın bir şekilde ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 GÜN DİRENEBİLDİ

Hastaneye kaldırılan işçilerden Yakup Yaşar, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek bugün hayatını kaybetti. Genç işçinin ölüm haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan, zehirlenen diğer işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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#İzmir#Maden#İşçi

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