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İzmir'de lüks eğlence merkezine baskın! 'Zirek Kardeşler' ve 'Alabaylar' suç örgütlerine operasyona 21 tutuklama

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#İzmir#Polis#Uyuşturucu
İzmirde lüks eğlence merkezine baskın Zirek Kardeşler ve Alabaylar suç örgütlerine operasyona 21 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 11:10

İzmir'de 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Söz konusu suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi.

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 kilo 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 3'ü aktif, 1'i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüpheliler, dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı

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#İzmir#Polis#Uyuşturucu

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