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İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

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#İzmir#Hava Durumu#İzmir Fırtına
İzmirde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 19:48

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir genelinde bu gece yarısından sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Fırtınanın salı sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İzmir il genelinde (Kiraz ve Beydağ hariç) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 km/saat) bekleniyor. Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

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#İzmir#Hava Durumu#İzmir Fırtına

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