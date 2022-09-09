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İzmir’de kurtuluşun 100’üncü yılına coşkulu kutlama

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#İzmir#Airshow#Solotürk
İzmir’de kurtuluşun 100’üncü yılına coşkulu kutlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 23:24

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow, 9 Eylül coşkusunu göklere taşıdı. Ayrıca kutlamalar çerçevesinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

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İzmir’in 100. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, gökyüzü şölenine ev sahipliği yaptı. Gündoğdu Meydanı’nda yapılan havacılık gösterisi saat 16.15’te başladı.

Binlerce vatandaşın katıldığı gösteride helikopterlerle saygı duruşu yapılırken İstiklal Marşı okundu. Jandarma Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı gösterisi, Hürkuş, Mustang P-51 Akrobasi Uçuşu ve selamlama uçuşlarının yapıldığı hava şovunda, SoloTürk yaptığı gösteriyle izleyenleri mest etti.

Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener de akrobasi uçuşu gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı bayrağın gökyüzünü renklendirdiği gösteriyi izlemek için Gündoğdu Meydanı ve Kordon’a akın eden İzmirliler, hatıra fotoğrafları çektirerek unutulmaz anları kayda aldı.

KURTULUŞUN 100'ÜNCÜ YILI FENER ALAYIYLA SÜRDÜ

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Kutlamalar çerçevesinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak Limanı’ndan başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerinde meşalelerle ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş esnasında 350 metrelik dev Türk bayrağı da taşınırken, Kordonboyu’nda bulunan İzmirliler ve evlerinin balkonlarından çıkan vatandaşlar yürüyüşe alkışlarla eşlik etti. Coşkulu kalabalığın yürüyüşü Gündoğdu Meydanı’nda son buldu.

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#İzmir#Airshow#Solotürk

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