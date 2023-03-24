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İzmir'de kumar oynayan 278 kişiye suçüstü

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#İzmir#Kumar#Kumar Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 13:47

İzmir'de 5 farklı işletmeye düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 278 kişiye toplam 1 milyon 127 bin 299 TL para cezası kesildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Kayadibi, Beşyol ve Gökdere mahallelerinde bulunan 5 farklı işletmeye, kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi. 22 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 278 kişiye toplam 1 milyon 127 bin 299 TL para cezası kesildi. İşletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler Ö.T., İ.A. ve A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmirde kumar oynayan 278 kişiye suçüstü

YİNE AYNI MEKÂN

Operasyon düzenlenen yerlerin arasında, daha önce 'Kolpaçino' filminden bir repliği pankart yapıp duvara asmasıyla gündeme gelen işletmenin de olduğu bildirildi.

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İzmirde kumar oynayan 278 kişiye suçüstü

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#İzmir#Kumar#Kumar Operasyonu

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