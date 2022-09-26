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İzmir'de kumar operasyonu: 123 kişiye 223 bin TL ceza

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#İzmir#Kumar#Operasyon
İzmirde kumar operasyonu: 123 kişiye 223 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 12:36

İzmir'de, jandarmanın 2 işletmeye baskınında, kumar oynarken yakalanan 123 kişiye 223 bin 737 TL ceza uygulandı. Kumar oynatan 2 kişi ise gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinin Gökdere ve Beşyol mahallelerindeki kafelerde G.A. ve İ.A.'nın, tombala ile kumar oynattığını belirledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda 123 kişi, kumar oynarken yakalandı.

İzmirde kumar operasyonu: 123 kişiye 223 bin TL ceza

Bu kişilere toplam 223 bin 737 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattıkları saptanan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı. G.A. ve İ.A.'nın işlemleri sürüyor.

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#İzmir#Kumar#Operasyon

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