İzmir'de kozmetik fabrikasında yangın

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Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı. Alevler, hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR DA OLUYOR

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

BAHARAT FABRİKASINA SIÇRADI

Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, 3 LGP tankının patlama riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedekileri uzaklaştırdı. Ekipler fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Öte yandan, alevlerin kozmetik fabrikasının yakınında bulunan bir baharat fabrikasına sıçradığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle buradaki yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.