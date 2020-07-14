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AA - Fotoğraflar: AA-DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 00:20,Son Güncelleme:

İzmir'de korkutan yangın!

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İzmir'de korkutan yangın!
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İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yazlık sitelere yaklaştı.

İzmirde korkutan yangın

İzmirde korkutan yangın

İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de sevk edildi.

İzmirde korkutan yangın

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