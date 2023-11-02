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İzmir'de korkunç kaza... Manisaspor'un eski başkanı ters yöne giren motosiklete çarptı: 2 can kaybı

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#İzmir#Kaza#Trafik
İzmirde korkunç kaza... Manisasporun eski başkanı ters yöne giren motosiklete çarptı: 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 10:39

İzmir'de, Manisaspor'un eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu'nun (71) kullandığı otomobil, ters yöne giren motosikletle çarpıştı. Motosikletteki Bünyamin Ceylan ve Mertcan Deniz İrez hayatını kaybetti, Ruçhan Sami Yüzgeç yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında, Bornova ilçesi Ankara Caddesi Osman Kibar Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Manisaspor'un eski başkanı olduğu öğrenilen Mehmet Haluk Çubukçu, kullandığı 34 BCF 338 plakalı otomobille Manisa yönüne giderken, ters yöne giren ve üzerinde 3 kişi olan 35 ACZ 945 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişi yola savruldu. Çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlıkçıların kontrolünde, motosikletteki kask takmadığı belirlenen 3 kişiden Bünyamin Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Ruçhan Sami Yüzgeç ile Mertcan Deniz İrez'in ağır yaralı olduğu belirlendi. İrez, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Yüzgeç ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İrez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüzgeç'in hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ceylan'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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İzmirde korkunç kaza... Manisasporun eski başkanı ters yöne giren motosiklete çarptı: 2 can kaybı

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Mehmet Haluk Çubukçu, polis tarafından gözaltına alındı. Çubukçu'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#İzmir#Kaza#Trafik

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