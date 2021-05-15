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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç kaza! Kaldırımda yürürken hayatlarını kaybettiler

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İzmir'de meydana gelen olayda kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan Özgür Aydemir ve Erol Yılmaz hayatlarını kaybettiler, araçlardaki 5 kişi ise yaralandı.

Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tır, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında, Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan tır devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Erol Yılmaz (46) ve Özgür Aydemir (37) tırın dorsesinin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmirde korkunç kaza Kaldırımda yürürken hayatlarını kaybettiler

Sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Özgür Aydemir, sürücüler ile otomobildeki Numan Şahinoğulları, Zehra Şahinoğulları ve Şerife Gülşen, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgür Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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