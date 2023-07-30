İzmir'de kazada yaşamını yitiren gazi Mustafa Bayram 11 yıl önce PKK saldırısından yaralı kurtulmuş

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Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 AD 0634 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Bayram, otoyolda seyir halindeyken rahatsızlandı. Evli, iki çocuk babası olan ve Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı Bayram, otomobili orta şeritte durdurdu.

Yolcu konumundaki arkadaşları Ferhat E., Onur H. ile Fatih D. ise Bayram'a yardım etmek için otomobilden indi. Bu sırada, G.K. idaresindeki 35 KF 6322 plakalı kamyonet, duran otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Bayram otomobilde sıkışırken, Ferhat E. ve Onur H., çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Fatih D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Bayram, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi yapılan Ferhat E. ve Onur H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Bayram'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürerken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen G.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TURGUTLU’DA DEFNEDİLECEK

Kazada hayatını kaybeden gazi Bayram’ın, teröristlerin saldırısında ağır yaralanıp, hayata tutunduğu ortaya çıktı. 27 Temmuz 2012’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristler, kara yolunda menfez altına döşedikleri uzaktan kumandalı mayını askeri aracın geçişi sırasında patlattı. Patlamada Astsubay Selman Aksu ile Er Kadir Kayıkçı şehit oldu.

Askeri araçtakilerden Er Mustafa Bayram ile yoldan minibüsüyle geçen Mizgin Tursun yaralandı. Vücudunun birçok yerinde kırık meydana gelen ve ağır yaralanan Bayram, hastanede tedavi altına alındı. Bayram’ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Otopsinin ardından Bayram’ın cenazesi memleketi Turgutlu’da toprağa verilecek.