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İzmir'de Kalkan-15 operasyonu! Bakan Yerlikaya: 35 otele para cezası

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#Bakan Yerlikaya#İzmir#Otel
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 08:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldığını ve para cezası uygulandığını açıkladı. Operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla “Düzensiz Göç” ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik düzenlenen operasyonlarda; 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan; 39 u geri gönderme merkezine teslim edildi. 1'ii hakkında adli işlem yapılmak amacıyla göz altına alındı.

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İzmirde Kalkan-15 operasyonu Bakan Yerlikaya: 35 otele para cezası


Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Vergi Dairesi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#İzmir#Otel

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