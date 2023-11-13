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İzmir'de kaçakçılık operasyonu! 4 milyona yakın makaron ele geçirildi

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#İzmir#Torbalı#Kaçakçılık
İzmirde kaçakçılık operasyonu 4 milyona yakın makaron ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 21:56

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir depo ve iki araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 872 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde bulunan bir depoda yüklü miktarda kaçak tütün ürünü bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depo ve iki araçta arama yapıldı. Baskın yapılan depoda kumaş parçalarının altına gizlenen tepsiler polisin dikkatinden kaçmadı.

İzmirde kaçakçılık operasyonu 4 milyona yakın makaron ele geçirildi

Operasyonda tepsi olarak bilinen koliler içerisinde piyasa değeri 9.2 milyon lira olan 3 milyon 872 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#İzmir#Torbalı#Kaçakçılık

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