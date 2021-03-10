İzmir'de kaçak avlanan 2 ton deniz patlıcanı ve kum midyesi ele geçirildi

Kaçak avcılık ihbarı üzerine harekete geçen su ürünleri kontrol ekiplerince, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü koordinasyonunda denetimler gerçekleştirildi. Güzelbahçe- Seferihisar yol ayrımında polis ekibinin durdurduğu bir kamyonette, 21 varil ve 2 poşet içerisinde yaklaşık 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. Bölgedeki başka bir denetim noktasında durdurulan bir araçta ise 60 kilogram deniz patlıcanı bulundu. Kaçak avlandıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Balçova ilçesinde, sahil kenarında kum midyesi toplandığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, deniz kıyısına bırakılan 55 çuval içinde yaklaşık bin 100 kilogram kum midyesi buldu. Ele geçirilen deniz ürünleri, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.