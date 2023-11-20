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İzmir'de İsrail protestosu.. İki saat sonra ikna edildi

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#İzmir#Polis#Konak
İzmirde İsrail protestosu.. İki saat sonra ikna edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 15:43

İzmir'in Konak ilçesinde elinde Türk bayrağı olan kişi, İsrail protestosunda bulundu.

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Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi. Daha sonra eline Türk bayrağı alan isminin Muhammet olduğu öğrenilen kişi, başına tabanca dayadı. Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kişinin elindeki tabancayı bırakması için ikna çalışmasında bulundu.

2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Başına tabanca dayayan kişi, polis ekiplerince 2 saatte ikna edildi. Tabancayı bırakıp, gözyaşları içinde teslim olan protestocunun Pakistan uyruklu ve ön isminin Muhammet (23) olduğu öğrenildi.

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#İzmir#Polis#Konak

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