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İzmir'de helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuk'a son veda

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#İzmir#Pilot#Eskişehir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 16:16

İzmir'de orman yangınında görev yaparken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde yaşamını yitiren yirmi dokuz yaşındaki pilot Mehmet Akif Tutuk, Eskişehir’de toprağa verildi. Betül Tutuk, ağabeyinin pilot montunu giyerek geldiği cenazede, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helikopter kazasına ilişkin kara kutunun incelemeye alındığını ve hazırlanacak raporun ardından kaza nedeninin netlik kazanacağı öğrenildi.

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İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınında koordinatör pilot olarak yer aldığı helikopterin Tahtalı Barajı'na düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Akif Tutuk’un cenazesi, dün Orman Genel Müdürlüğü helikopteriyle memleketi Eskişehir’de getirildi. Pilot Tutuk için bugün Tepebaşı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namaza, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, pilot Mehmet Akif Tutuk’un babası Ahmet, annesi Ayşe, kardeşi Emre, kız kardeşi Betül Tutuk ile yakınları katıldı. Baba Ahmet Tutuk, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Betül Tutuk ise pilot montuyla geldiği camide Türk bayrağına sarılı kardeşinin cenazesine sarılarak ‘Gitti kardeşim’ diyerek gözyaşı döktü.

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İzmirde helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuka son veda

‘ALİMLERİN GÜZEL BİR SÖZÜ VARDIR, SEVGİSİ İMANDAN GELİR’

Mehmet Akif Tutuk’un cenaze namazını İl Müftüsü Bekir Gerek, kıldırdı. Müftü Gerek, “Alimlerin güzel bir sözü vardır, vatan sevgisi imandan gelir. Vatanı korumak gerektiğinde, yangınlarla mücadele etmek, gerektiğinde eğitim-öğretim yapmak, cehaletle savaşmak, karakollarda nöbet tutmak.

İzmirde helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuka son veda

Kısaca vatan sevgisi her alanda, nerede ihtiyaç olursa, orada bulunmak ve mücadele etmektir. Dolayısıyla kahraman evladımız, kardeşimiz Mehmet Akif Tutuk, İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangıyla mücadele ederken, helikopteri düşüyor ve 3 şehidimiz var” diye konuştu.

İzmirde helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuka son veda

Mehmet Akif Tutuk, namazın ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmirde helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuka son veda

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#İzmir#Pilot#Eskişehir

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