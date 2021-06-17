İzmir'de HDP il binasına saldırı! Deniz Poyraz hayatını kaybetti... Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtindeki bir iş hanının 2'nci katında meydana geldi. Kattaki HDP İl Başkanlığı'na gelen O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.G.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Polis ekiplerinin de Poyraz'ın cansız bedeninin bulunduğu olay yerinde incelemeleri devam ettiği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir’deki HDP İl Binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz’ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G.’nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen O.G.’ye polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayı duyan partililer ise bina önüne geldi. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da HDP İl Başkanlığı'na gelip, "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



O.G.'nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G.'nin sorgusunda, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim, ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İzmir Valiliği'nden saldırı ile ilgili olarak yapılan açıklama ise şu şekilde:

"İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.

Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

ADALET BAKANI GÜL'DEN MESAJ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır." ifadelerine yer verdi.

NUMAN KURTULMUŞ: BU ÜLKE BU OYUNLARI ÇOK GÖRDÜ

AK Parti Genel başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu ülke bu oyunları çok gördü. Milletimiz sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir" mesajını paylaştı.

HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.



Bu ülke bu oyunları çok gördü. Milletimiz sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) June 17, 2021

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. https://t.co/3nXQkXRmqy — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) June 17, 2021

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ''İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır'' ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaoğlu'nun HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen provokatif saldırı nedeniyle Sancar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

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