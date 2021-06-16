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Davut CAN/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 16.06.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

İzmir'de haciz için gelen avukata dehşete yaşatmıştı! İfadesi herkesi şaşkına çevirdi

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İzmir'de haciz için gelen avukata dehşete yaşatmıştı! İfadesi herkesi şaşkına çevirdi

İzmir'de haciz işlemi için iş yerine gelen Ege Ogeday Burduroğlu´nun başına silah dayayıp darbeden ve ölümle tehdit eden H.H.A., adliyeye sevk edildi. Emekli astsubay olduğu belirtilen H.H.A. emniyetteki ifadesinde "Avukata silah çektiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı´nda meydana geldi. Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, müvekkilinin alacağıyla ilgili haciz işlemi için spor salonuna gitti. Burduroğlu'nun salon önünde görüştüğü personel, telefonla işletme sahibi H.H.A'ya durumu bildirdi. İş yerine gelen, emekli astsubay olduğu belirtilen H.H.A., Avukat Burduroğlu'nun başına tabanca dayayıp ölümle tehdit etti. Burduroğlu'nu yere yatırıp tekme atan, başına ayağıyla basan H.H.A., daha sonra spor salonuna girdi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

İzmirde haciz için gelen avukata dehşete yaşatmıştı İfadesi herkesi şaşkına çevirdi

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Burduroğlu tedavisinin ardından taburcu edilirken, H.H.A. polis tarafından gözaltına alındı.

'ÇİLİNGİRİ DE DARBETMİŞ'

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.H.A.'nın ifadesinde, iş yerinin kapısında çilingiri görünce sinirine hakim olamadığını, kendini kaybettiğini ifade ederek, "Avukatın başına silah dayadığımı hatırlamıyorum" dediği kaydedildi. Olay yerinde çilingiri de darbettiği öğrenilen H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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