İzmir'de gece yarısı panik! Bina sakinleri tahliye edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
Kadıköyde bir kez daha protesto Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...Kadıköy'de bir kez daha protesto! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...#Fenerbahçe
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı İndirimli satış oyununa engelFahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı! İndirimli satış oyununa engel#Ticaret Bakanlığı
Yeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladıYeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladı!#Fahrettin Koca
Fenerbahçe turu zora soktu 5 gollü maçta avantaj Slavia PragınFenerbahçe turu zora soktu! 5 gollü maçta avantaj Slavia Prag'ın #Fenerbahçe
ABDden bomba iddia Bu bahanelerle saldırabilirlerABD'den bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'#Antony Blinken
Bakan Kocadan umut veren mesaj: Gelişmeler genel olarak olumluBakan Koca'dan umut veren mesaj: 'Gelişmeler genel olarak olumlu'#Koronavirüs
Karma Komisyondan HDPli Semra Güzel için kararKarma Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel için karar#Semra Güzel
Rus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovduRus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu!#Rusya
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de gece yarısı panik! Bina sakinleri tahliye edildi

#İzmir#Çökme#Bina
İzmirde gece yarısı panik Bina sakinleri tahliye edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 gün önce açılan inşaat temeli nedeniyle bitişiğindeki 2 katlı binanın temelinde çökme ve kayma meydana geldi. Binada bulunan 2 aile evlerinden tahliye edildi. 

Haberin Devamı

Olay, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 472 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir firma inşaat yapmak için 2 gün önce temel kazısı başlattı. Bitişiğinde bulunan binanın temelinde toprak kayması oluşmasıyla bina sahipleri inşaat firmasını arayarak durumu bildirdi. İnşaat alanına gelen firma yetkilileri, temel kazılan alanın bitişiğindeki binanın temelinin kaymaması için güvenlik önlemleri almaya başladı. Çalışmalar sırasında binanın temelinde çökme ve kayma meydana geldi. Çalışanların uyardığı bina sakinleri evlerini terk ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri ise yaptıkları kontrollerin ardından binayı mühürledi.

İzmirde gece yarısı panik Bina sakinleri tahliye edildi

Haberin Devamı

Bina sakini Sevgi Gül, "Burada 2 gündür temel kazma çalışmaları yapılıyor, binamız sağlam olmadığı için biz uyarıda bulunduk. Onlar dikkatli yapmaya çalıştılar ama bizim binada çökme meydana geldi. Akşam saatlerinde temelimiz çöktü, ben evimi, eşyalarımı geri istiyorum. Bilinçli insanlar yapsın bu işi, 2 gündür uyarıyoruz, bir an önce evime girmek istiyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çökme#Bina

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme