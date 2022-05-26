Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı... Adreslerini yakın akrabalarından bile gizlemişler

#İzmir#FETÖ#Gaybubet Evi

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında örgüte ait okullarda idarecilik yapanlar ile avukatların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY için çalışmalar yapan 21 kişiye yönelik operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı bu sabah gözaltına alındı.

ADRESLERİNİ YAKIN AKRABALARINDAN DAHİ GİZLEMİŞLER

Şüphelilerin daha önce örgütsel kaydı bulunmayan kişiler adına kiraladıkları, adreslerini yakın akrabalarından dahi gizledikleri, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda çalışmalar yaptıkları belirlendi.

Evlerde yapılan aramalarda ise 26 bin 450 TL, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 euro ve 20 pound ele geçirildi. Ayrıca 1 sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el koyuldu. Şüpheliler arasında, örgüte ait okullarda idarecilik yapanlar ile avukatların da olduğu ve daha önce 'yurt sorumlusu', 'bölge sorumlusu' gibi görevlerde bulundukları belirlendi.

Haberin Devamı

İzmirde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı... Adreslerini yakın akrabalarından bile gizlemişler

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#FETÖ#Gaybubet Evi

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı