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İzmir'de FETÖ operasyon: 5 kişi gözaltına alındı

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#İzmir#FETÖ#Gözaltı
İzmirde FETÖ operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 10:45

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, ByLock tespiti, örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katılan ve sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 5'ini yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#FETÖ#Gözaltı

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