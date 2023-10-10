×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de feci olay! Anne ve küçük çocuğu beton mikserinin altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Torbalı#Beton Mikseri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 13:35

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu, beton mikserinin altında kaldı. Meydana gelen feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor.

Haberin Devamı

Kaza, dün gündüz saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. ve küçük çocuğu A.G.'ye arkadan çarparak altına aldı. Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.G. ve küçük çocuk A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken küçük çocuğun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Torbalı#Beton Mikseri

BAKMADAN GEÇME!