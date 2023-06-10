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İzmir'de feci kaza! Beton mikseri metro inşaatı sahasına uçtu

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#İzmir#Balçova#Beton Mikseri
İzmirde feci kaza Beton mikseri metro inşaatı sahasına uçtu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 03:26

İzmir'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikserinin demir bariyerleri aşarak 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtuğu kazada sürücü Erdoğan Yeşil (44), yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 20.00  sıralarında İzmir Çevreyolu Balçova Viyadüğü katılım yolunda meydana geldi. Erdoğan Yeşil yönetimindeki 10 AIH 836 plakalı 38,7 ton ağırlığındaki beton mikseri, İzmir Çevreyolunda Narlıdere yönünden Limontepe istikametine gittiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan demir bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtu.

İzmirde feci kaza Beton mikseri metro inşaatı sahasına uçtu


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Yeşil, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan Yeşil'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri çevrede incelemede bulundu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşmesi sonucu hurdaya dönen beton mikserinin kadranı da araçtan fırladı. Yapılan incelemede, beton mikserinin kadranının 60 kilometre hızda kaldığı görüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen Erdoğan Yeşil'in yakınları ve iş arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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İzmirde feci kaza Beton mikseri metro inşaatı sahasına uçtu

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#İzmir#Balçova#Beton Mikseri

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