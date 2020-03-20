MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de feci kaza... 1 ölü, 1 yaralı
GeriGündem İzmir'de feci kaza... 1 ölü, 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:03,Son Güncelleme:/

İzmir'de feci kaza... 1 ölü, 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de feci kaza... 1 ölü, 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Gaziemir ilçesinde TIR, Karayolları’na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada TIR şoförü öldü, Karayolları’nda trafik işaretçisi olan E.S. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında İzmir- Aydın otoyolu Işıkkent Gişeleri yakınında meydana geldi. Salih Özen yönetimindeki 34 FF 1979  plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ilaçlama yapan, Karayolları’na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, TIR şoförü Özen yaşamını yitirdi, karayollarında trafik işaretçisi olarak görev yapan E.S. ise ağır yaralandı.

E.S. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salih Özen'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle