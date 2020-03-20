İzmir'de feci kaza... 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında İzmir- Aydın otoyolu Işıkkent Gişeleri yakınında meydana geldi. Salih Özen yönetimindeki 34 FF 1979 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ilaçlama yapan, Karayolları’na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, TIR şoförü Özen yaşamını yitirdi, karayollarında trafik işaretçisi olarak görev yapan E.S. ise ağır yaralandı.



E.S. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salih Özen'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.