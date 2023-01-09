İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyon 112 binasının duvarını yıktı

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Aliağa ilçesi Yeni Mahalle 539 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, R.P. idaresindeki 35 AZU 589 plakalı hafriyat kamyonu, rampada yük doldurduğu sırada freni boşalarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının duvarına girdi.

Hafriyat kamyonunda yolcu konumunda bulunan S.D. meydana gelen kazada yaralanırken, sürücü R.P. kazayı yara almadan atlattı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunda yolcu konumunda bulunan ve kazada yaralanan S.D. sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.