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İzmir'de eğlence mekanlarına operasyon! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar

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#İzmir#Eğlence Mekanı#Dolandırıcılık
İzmirde eğlence mekanlarına operasyon İçeceklerine kokusuz aseton atıp uyutarak dolandırmışlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 10:38

İzmir'de özellikle kente gelen turistlerin banka hesaplarını ele geçiren çeteye yönelik 'Günbatımı Operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Çetenin eğlence mekanlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri tespit edilirken, müşteriler ile çete üyeleri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin banka/kredi kartları ve mobil bankacılık şifrelerini korkutma, sindirme, darp ve tehdit yöntemiyle, bazılarının içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katarak etkisiz hale getirerek, bazılarını da kandırarak ele geçiren şebekeyi tespit etti.

Yürütülen çalışmalarda ele geçirilen hesapların şüphelilere ait birden fazla pos cihazından çekildiği, hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer edildiği, iş yeri sahibi, yetkilisi ve çalışanı konumunda bulunan şüphelilerin söz konusu eylemleri uzun zamandan bu yana gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde 12 eğlence mekanı ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda hedef 26 şüphelinin tamamı yakalandı. Şebeke üyelerinin ülke genelinde birçok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve elde edilen paranın şüpheli şahıslar arasında para transferi ve pos çekimi olarak paylaşıldığı tespit edildi.

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Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterileri içeceklerine 'kokusuz aseton' atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi. Dolandırılan vatandaşların daha sonra kendilerine ulaşarak paralarını geri istediği, şüphelilerin de kendilerini oyaladıkları mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

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#İzmir#Eğlence Mekanı#Dolandırıcılık

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