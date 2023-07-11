×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de devriye atan polisler kundakçıyı suçüstü yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Bornova#Kundaklama
İzmirde devriye atan polisler kundakçıyı suçüstü yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 09:10

İzmir’in Bornova ilçesinde, kundakladığı oto tamirhanesinin önündeki aracı çalmak isteyen şüphelinin polisler tarafından yakalanması ve iş yerinin kundaklama anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bornova ilçesinde Kazımdirik Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi içerisindeki bir oto tamirhanesinde ve araçlara yakın noktada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, her iki yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEVRİYE ATAN POLİSLER SUÇÜSTÜ YAPTI

Soğutma işlemlerinin ardından itfaiye adresten ayrılırken, bölgede devriye atan polis ekipleri, iş yeri önünde bulunan park halindeki aracın camının kırık olduğunu ve otomobilin içerisinde bir şahsın bulunduğunu tespit etti. Dışarıya çıkarılan şüphelinin kimlik sorgusunda isminin S.A., olduğu ve otomobilin camının taş ile kırıldığını belirledi. S.A.’nın olay yerine gelen itfaiye ekiplerine aracın kendisine ait olduğunu söylediği ve yangın esnasında da olay yerinden ayrılmadığı öğrenilirken, araç sahibine ulaşan ekipler, otomobilin tamir için iş yerinin önüne bırakıldığı bilgisini edindi.

İzmirde devriye atan polisler kundakçıyı suçüstü yakaladı

Haberin Devamı

KUNDAKLAMA VE OTO HIRSIZLIĞI GİRİŞİMİ KAMERADA

Kundaklama ve oto hırsızlığı girişiminin bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri, kundaklanan iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde; şüphelinin önce iki araç arasında lastik yaktığı ve ardından iş yeri önünde bulunan lastikleri de ateşe vererek tamirhaneyi KUNDAKLAMA eylemini gerçekleştirdiği, daha sonra ise şahsın park halindeki aracın camını kırarak içerisine girdiği ve o esnada sokakta devriye atan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı anlar yer aldı.

İzmirde devriye atan polisler kundakçıyı suçüstü yakaladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Bornova#Kundaklama

BAKMADAN GEÇME!

Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı! ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

#Böbrek Nakli
Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik