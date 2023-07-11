İzmir'de devriye atan polisler kundakçıyı suçüstü yakaladı

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bornova ilçesinde Kazımdirik Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi içerisindeki bir oto tamirhanesinde ve araçlara yakın noktada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, her iki yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEVRİYE ATAN POLİSLER SUÇÜSTÜ YAPTI

Soğutma işlemlerinin ardından itfaiye adresten ayrılırken, bölgede devriye atan polis ekipleri, iş yeri önünde bulunan park halindeki aracın camının kırık olduğunu ve otomobilin içerisinde bir şahsın bulunduğunu tespit etti. Dışarıya çıkarılan şüphelinin kimlik sorgusunda isminin S.A., olduğu ve otomobilin camının taş ile kırıldığını belirledi. S.A.’nın olay yerine gelen itfaiye ekiplerine aracın kendisine ait olduğunu söylediği ve yangın esnasında da olay yerinden ayrılmadığı öğrenilirken, araç sahibine ulaşan ekipler, otomobilin tamir için iş yerinin önüne bırakıldığı bilgisini edindi.

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KUNDAKLAMA VE OTO HIRSIZLIĞI GİRİŞİMİ KAMERADA

Kundaklama ve oto hırsızlığı girişiminin bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri, kundaklanan iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde; şüphelinin önce iki araç arasında lastik yaktığı ve ardından iş yeri önünde bulunan lastikleri de ateşe vererek tamirhaneyi KUNDAKLAMA eylemini gerçekleştirdiği, daha sonra ise şahsın park halindeki aracın camını kırarak içerisine girdiği ve o esnada sokakta devriye atan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı anlar yer aldı.