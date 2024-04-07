İzmir’de devir teslim

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den görevi teslim alan Tugay, “Bizler sadece bir bütünün parçasıyız. Sadece bir bütünün parçası olarak bizden beklenen görevi yerine getirmek üzere bu konumlardayız. Ve geçici süreyle bu konumlardayız. Benim için çok büyük onur. İzmir benim için dünyanın en güzel ve en özel şehri. Bu şehre hizmet edebilecek fırsatı yakaladık. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden bütün İzmirlilerin kuşkusu olmasın” dedi. Tunç Soyer ise “Hâkimiyetin bir kez daha sadece millete ait olduğunu gördük” diye konuştu.◊ Yağmur ÖNGÜN / DHA