İzmir'de deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi Kandilli 7 Temmuz 2020

Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. Peki, en son nerede deprem oldu?

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.07 08:00:44 39.3492 40.6785 4.4 -.- 3.1 3.3 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.07.07 07:15:00 37.0135 28.5040 7.6 -.- 2.6 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel

2020.07.07 06:38:12 35.3217 26.7898 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.07 06:36:31 35.4818 26.7102 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.07 06:33:24 36.6393 28.2602 56.1 -.- 2.1 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.07.07 06:28:54 35.4313 26.7323 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.07 06:03:03 37.1940 27.3150 4.4 -.- 1.6 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.07 04:54:28 37.1390 28.9343 3.5 -.- 1.2 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2020.07.07 04:16:31 39.3735 33.7165 9.8 -.- 2.1 -.- KAMAN (KIRSEHIR) İlksel

2020.07.07 04:07:47 36.4757 28.6992 8.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.07 03:55:23 35.5182 26.6727 3.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.07 03:12:09 39.3485 40.7008 5.0 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.07.07 02:57:20 38.7487 27.8738 13.8 -.- 1.8 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2020.07.07 01:54:43 35.4800 40.6165 4.9 -.- 5.1 -.- SURIYE İlksel

2020.07.07 01:47:10 39.4550 38.6530 4.5 -.- 1.9 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.07.07 01:21:55 38.4088 39.2553 10.3 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.07 00:27:09 40.8157 25.6368 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.07 00:06:03 38.4278 39.2013 9.8 -.- 1.6 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.06 23:44:59 38.3815 28.5070 6.8 -.- 1.6 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2020.07.06 23:16:34 39.3263 39.9407 14.4 -.- 2.1 -.- SARIYAYLA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

2020.07.06 22:58:43 35.4728 26.7568 4.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.06 22:33:33 39.5670 27.9010 11.8 -.- 1.2 -.- KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR) İlksel

2020.07.06 21:54:33 35.6192 26.6585 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.06 21:41:34 38.4128 39.2417 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel