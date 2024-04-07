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İzmir'de damat cinayetinde kayınpeder ile kayınbirader yakalandı

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#İzmir#Cinayet#Polis
İzmirde damat cinayetinde kayınpeder ile kayınbirader yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 16:31

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan otuz üç yaşındaki Uğur Yurtseven'i bıçak ve tabancayla öldürdükleri gerekçesiyle aranan kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36), gözaltına alındı. M.S.Ş., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 1847/13 Sokak’ta meydana geldi. Uğur Yurtseven, boşanma işlemlerini konuşmak için kayınpederi M.S.Ş. ve kayınbiraderi K.Ş. ile bir araya geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Yurtseven'i tabancayla vurup bıçaklayan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğur Yurtseven, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

İzmirde damat cinayetinde kayınpeder ile kayınbirader yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'yi dün akşam saatlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. K.Ş.'nin susma hakkını kullandığı öğrenilirken, kayınpeder M.S.Ş.'nin ise suçunu itiraf ettiği bildirildi. K.Ş.'nin ve M.S.Ş.'nin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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#İzmir#Cinayet#Polis

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