İzmir'de damat cinayetinde kayınpeder ile kayınbirader yakalandı

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Olay, saat 15.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 1847/13 Sokak’ta meydana geldi. Uğur Yurtseven, boşanma işlemlerini konuşmak için kayınpederi M.S.Ş. ve kayınbiraderi K.Ş. ile bir araya geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Yurtseven'i tabancayla vurup bıçaklayan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğur Yurtseven, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'yi dün akşam saatlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. K.Ş.'nin susma hakkını kullandığı öğrenilirken, kayınpeder M.S.Ş.'nin ise suçunu itiraf ettiği bildirildi. K.Ş.'nin ve M.S.Ş.'nin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.